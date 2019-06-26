Galatasaray maçında dikkatleri üzerine çeken Malene Pedersen, Başakşehir'in yeni yengesi çıktı

Adebayor ve Riad Bajic ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir, transfer çalışmalarına devam ederken geçtiğimiz sezon FC Red Bull Salzburg forması giyen 26 yaşındaki Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen ile 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Medipol Başakşehir'in FC Red Bull Salzburg'dan transfer ettiği Norveçli golcü Fredrik Gulbrandsen'in transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

TÜRK TELEKOM STADI'NDA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Başakşehir'in yeni transferi Gulbrandsen'in imza töreninde sevgilisi Malene Pedersen de yer aldı. Pedersen, yakın arkadaşı olan Galatasaraylı Linnes'in eşiyle TT Stadı'nda birçok kez maç izlemişti.

Güzelliğiyle ön plana çıkan Malene Pedersen, Türk basınında kendisiyle ilgili çıkan haberler üzerine, "Türk gazetelerinde kim bu Norveçli güzel yazılarını okudum. Çok şaşırdım. Bu benim için oldukça ilginç bir tecrübeydi." demişti.

Malene Pedersen, daha önce Galatasaray'ın maçlarını TT Arena'da izlerken Türk futbolsevelerin hayranlığını kazanmıştı.

Yapılan bu transferin ardından ortaya çıkan ilginç detayda futbolseveler ''Bundan sonra Başakşehir'in tribünleri dolar'' şeklinde esprili yorumlar yapmaya başladı.