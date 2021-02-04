Galatasaray, Liverpool'a giden Ozan Kabak'tan 10.75 milyon TL kazanacak

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İngiliz devi Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak'ın transferinden Galatasaray'ın ne kadar ücret kazanacağı belli oldu. İngiliz ekibi, sarı-kırmızılı kulübün altyapısından yetişen milli oyuncunun sezon sonunda bonservisini alırsa Galatasaray 10.75 milyon TL kazanacak.

Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, Liverpool'un sezon sonunda Ozan'ı kadrosuna katması halinde, "yetiştirme payı" olarak bu transferden yüzde 5 alacak. Ozan Kabak'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu zorunluluğu ise bulunmuyor.

Sezon bitimi opsiyonun kullanılmasıyla Galatasaray'ın kasasına 1.25 milyon euro (Yaklaşık 10.75 milyon TL) civarı para girecek. İngiliz ekibi Ozan için 3 milyon euro kiralama bedeli ödemişti.

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İngiliz basını Ozan Kabak'ın sezonun kalan bölümünde göstereceği performansın bu konuda belirleyici olacağını ifade ediyor. Kabak'ın henüz 2000 doğumlu olduğuna vurgu yapılırken Liverpool'un bu opsiyonu kullanma ihtimalinin az olmadığı belirtiliyor.

Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi ise 2024'e kadar devam ediyor.

VAN DİJK SEZONU KAPATTI

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Klopp, sezonun ilk yarısında oynanan Everton maçında sakatlanan Virgil Van Dijk'ın sezonu kapattığını açıklamıştı. İngiliz ekibi, geçtiğimiz gün de Joel Matip'in de sezonu kapattığını duyurdu. Transfer dönemi kapanmadan önce Kırmızılar, Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna katmıştı.

FATİH TERİM: GALATASARAY KENDİ EVLADINDAN İYİ BİR RAKAM KAZANDI

Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferine de değinen Fatih Terim, "Ozan Kabak dün beni aradı. İmzadan önce sizi aramak istedim dedi. Herhalde çok mutlu oldum açıkçası. Son zamanlarda insanlar alışkın değil vefa, sevgi, saygı gibi şeylere. Bunlar güzel değerler. Çok hoşuma gitti. Ben de pek yapmam ama paylaşım yaptım. Kendisine ben giderken, daha da ileride başka yerlerde olacağını söylemiştim. Galatasaray iyi de bir rakam kazandı kendi evladından. Çok gururluyum. 17'sinde Galatasaray a takımına çıktı ve 3 sene içerisinde Liverpool'a gitti. Bu bir başarı öyküsüdür. Galatasaraylılar gurur duyuyordur. Allah yolunu açık etsin." diye konuştu.