"Galatasaray ligden men edilir" iddiasına Burak Elmas fena patladı: Bazı çakallar ahkam kesmiş

Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Burak Elmas, göreve geldiği günden bu yana ilk kez bu kadar sert açıklamalar yaptı. TFF ile seyirci krizi üzerine Galatasaray'ın aldığı tam kapasite kararı üzerine "Ligden men edilirler" diyen bazı hukukçular, Burak Elmas'ı öfkelendirdi.

İşte Elmas'ın açıklamaları:

"Biz sistemi değiştirmeye geldik. Asla geçmiş sistemin bir parçası olmayacağız. Türk sporunun ileri gitmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bizim kararımızın ardından bazı çakal arkadaşlar ahkam kesmiş. Kimse Galatasaray'a öyle konuşulan cezaları veremez.

"YAPTIRIM OLABİLİR"

Aldığımız kararın birçok yaptırımı olabilir, biz bunları düşünerek kararı verdik. Türk futbolu için bugünkü maç çok önemli. Aşılarını tamamlamış taraftarlarımızın, limit olmaksızın statta olmayı hak ettiğini düşündük.

"HERKES KENDİ CAMİASIYLA İLGİLENSİN"

Ahmet Nur Çebi Başkan ile defalarca konuştum. Camiayı rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil. Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Taraftarın gazını almak için açıklamalar yapmak yerine MHK'ye bir arada gidebiliriz.

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