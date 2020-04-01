Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti Süper Lig'de maçların oynanmadığı dönemde büyük maddi kayıp yaşayan Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve şu ana kadar 920 binden fazla kişiyi etkileyen koronavirüs, Türk futbolunu da vurdu. Galatasaray da bu virüsten nasibini aldı. Liglerin ertelenmesi sonrası ekonomik darboğaza giren Galatasaray, bu sıkıntının çözümünü personel maaşında kesintiye gitmekte buldu.

Fanatik'in haberine göre Galatasaray kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti. Yönetimin bu hamlesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kaptan Selçuk İnan'ın fedakarlık açıklamasının ardından oyuncuların da maaşlarından feragat etmesi bekleniyor.

TOTTENHAM BAŞKANI DA BENZER BİR KARAR ALMIŞTI

Tottenham Başkanı Daniel Levy de liglerin ertelenmesi nedeniyle stadyum çalışanlarının maaşlarında kesintiye gideceğini duyurmuştu. Levy'nin bu kararına başta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan olmak üzere birçok İngiliz tepki göstermişti.