Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı idareciler, kritik maç öncesi futbolculara 7 milyon euroluk ödeme yaptı.
Galatasaray'da Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesinde sarı kırmızılı yönetim önemli bir hamlede bulundu. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde yönetim, futbol takımını mutlu edecek bir olaya imza attı.
OCAK AYI MAAŞLARI ÖDENDİ
Futbol Arena'nın haberine göre ligin 2. yarısına mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray takımının Ocak ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyunculara yaklaşık 7 milyon euroluk ödeme yaptı.
Haber Videosu: Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı
-
kadıköy galibiyeti için 7 azdır 77 yapsaydınız yarısını da abdürrahim kapturayim verseydi o sever böyle gs ye enayi gibi para vermeyi ama o verdiğiniz yedi sadece falcaonun otel parasına yeter malum adamın kapı gibi kontratı var :D:D:DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
kazanamazsak geri alınsınCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
Bir Fenerli olarak şunu söylüyorum , herşey para olaydı geçen hafta Fenerbahçe Ankaragücünü yenerdi primi kapardı , gs ye istediğin kadar prim ver bu maç Kadıköy’de 0-0 biter yada 1-0 Fener yener , 21 senedir yenemiyorlar herşey para ile olaydıCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
-
nerenle okuyorsun prim değil hakediş yani almaları gereken paralarYayından Kaldır