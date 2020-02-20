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Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı-kırmızılı idareciler, kritik maç öncesi futbolculara 7 milyon euroluk ödeme yaptı.

20.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:12
Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı

'da Pazar günü oynanacak olan maçı öncesinde sarı kırmızılı yönetim önemli bir hamlede bulundu. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan 90 dakika öncesinde yönetim, takımını mutlu edecek bir olaya imza attı.

OCAK AYI MAAŞLARI ÖDENDİ

Futbol Arena'nın haberine göre ligin 2. yarısına mükemmel bir başlangıç yapan Galatasaray takımının Ocak ayı hak edişleri hesaplarına yatırıldı. Sarı kırmızılı yönetim, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde oyunculara yaklaşık 7 milyon euroluk ödeme yaptı.


Haber Videosu

: Galatasaray Kulübü, derbi maç öncesi oyunculara 7 milyon euro ödeme yaptı
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HABER YORUMLARI (4)

  • RADAMEL FAZİAAAA:
    kadıköy galibiyeti için 7 azdır 77 yapsaydınız yarısını da abdürrahim kapturayim verseydi o sever böyle gs ye enayi gibi para vermeyi ama o verdiğiniz yedi sadece falcaonun otel parasına yeter malum adamın kapı gibi kontratı var :D:D:D
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  • ERHAN:
    Bir Fenerli olarak şunu söylüyorum , herşey para olaydı geçen hafta Fenerbahçe Ankaragücünü yenerdi primi kapardı , gs ye istediğin kadar prim ver bu maç Kadıköy’de 0-0 biter yada 1-0 Fener yener , 21 senedir yenemiyorlar herşey para ile olaydı
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  • ULUBATLI:
    nerenle okuyorsun prim değil hakediş yani almaları gereken paralar
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