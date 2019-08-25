Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

25.08.2019 20:48

İlk hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, ikinci hafta maçında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne

KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Skubic, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Jevtovic, Erdon Daci, Bajic