Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Ligin 2. haftasında evinde Konyaspor'u konuk edecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

25.08.2019 20:48
Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu

İlk hafta deplasmanda Denizlispor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, ikinci hafta maçında sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

GALATASARAY:Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel, Diagne

KONYASPOR: Serkan, Ali Turan, Skubic, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali, Jevtovic, Erdon Daci, Bajic

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