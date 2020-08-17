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Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı

Galatasaray'da transferde hareketli dakikalar yaşanırken sarı kırmızılılar kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı bir kez daha gündemine aldı. Başkan Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada bir hafta önce kadroda düşünmediklerini söylediği Gabonlu yıldız için bu sefer "Teknik kadronun talepleri arasında" ifadelerini kullandı.

17.08.2020 14:24 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:32

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, takımda son dönemde oyuncular tarafından yapılan maaş indirimi ve transferler hakkında konuştu. Sarı kırmızılıların Magdeburger Sigorta ile olan sponsorluk anlaşmasını duyurduğu basın toplantısında konuşan Cengiz, daha önce maaşında indirim yapan ve geçen sezon Southampton'dan kiralık olarak oynayan Mario Lemina'nın bir kez daha gündemlerinde olduğunu belirtti.

Lemina için daha önce 'teknik ekibimizin planları içerisinde yok' diyen Cengiz, "40 milyon euroluk hedefimiz var, bunu tutturmaya çalışıyoruz. Mario Lemina da teknik kadronun talepleri arasında. Sanırım geçen toplantıda yanlış bir şey oldu. Lemina o gün gündemde değildi ama şimdi gündemde. Olur ya da olmaz, önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri" ifadelerine yer verdi.

ANLAŞAMAZSA BAŞKA TAKIMA GİDER

Son dönemde diğer takımlarla yaşanılan transfer krizlerine de değinen Cengiz, "Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray'la görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez" diyerek konuya açıklık getirdi.

KOMBİNE KONUSU

Yeni sezon için belirsiz olan kombine konusu hakkındaki son gelişmeleri aktaran Cengiz, "Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı olan kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor, zorluk çıkartıyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bu sorunu aşmaya çalışıyoruz, locaları satıyoruz. Büyük olasılıkla maçlar bir kısım seyirci ile oynanacak" dedi.

MEHMET EKİCİ YANITI

Cengiz, Fenerbahçeli orta saha Mehmet Ekici'nin Galatasaray ile beraber anıldığı haberlere yanıt verdi ve "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada sayılı kulüplerden bir tanesi tabii ki görüşmeler oluyor her futbolcuyla. Özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Galatasaray çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Benden isim istemeyin, Abdurrahim Albayrak ve ekiplerimiz görüşüyor. Final noktasına gelince sizleri bilgilendiririz" sözlerini açıklamasına ekledi.

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten Mario Lemina'yı yeniden gündemine aldı
Haber Yorumları (1)
NAZ: al başkan al hepsini al kulubu batırın oynadığımız top ortada nerde çöp alın 40 milyon avro olcakmış 10 milyon avroya kur 16-17 yaşında gençlerle altyapıyla yine 6. oluruz merak etme ve en büyük hizmetin fatih terim arda babel ve benzeri tüm çöpleri kulupten göndererek yaparsın
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