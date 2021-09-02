Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya 150 bin euro para cezası verdi

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçında Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklamıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadro dışı bırakılan Brezilyalı savunmacıya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya Galatasaray, 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

PFDK TARAFINDAN, 8 MAÇ MEN VE 21 BİN LİRA PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Galatasaray yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira'ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150 bin euro tutarında para cezası verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Kerem'e yumruk atmasının ardından PFDK'ya sevk edilen Brezilyalı oyuncu 8 karşılaşmadan men ve 21 bin lira para cezasına çarptırılmıştı.