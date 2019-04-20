Galatasaray 0-0 Kayserispor / CANLI
Süper Lig'de 29. hafta maçında zirve mücadelesi veren Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor.
Süper Ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
1' Karşılaşma Kayserisporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagamoto, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Diagne
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets
LUYINDAMA VE ONYEKURU CEZALI
Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.
Sarı kart cezası biten Marcao ise bugünkü müsabakada takımdaki yerini alabilecek. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.
3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Spor Toto Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.
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galata kayseri maclari devamli saibeli doya doya seyredinCevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagamoto, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Diagne YAZIK TÜRK TAKIMINDA SADECE EMRE AKBABA TEMSİLCİMİZ ACİL YABANCI SINIRLANDIRILMASI GELMESİ GEREKİYOR FUTBOLCU ÜRETEMİYOR HALDEYİZ ÜLKEMİZDE HAYVANCILIK BİTTİ ESNAFLIK BİTTİ EMEKLİLİK BİTTİ EKONOMİ BİTTİ BİRDE FUTBOLU BİTİRDİLER TEŞEKKÜRLER. . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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KAYSERİYE BAŞARILAR, BİR TRABZONLU OLARAKCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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TRABZONLU OLARAK KARDEŞ KULÜP KAYSERİYE BAŞARILAR DİLERİM.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır