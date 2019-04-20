Galatasaray 0-0 Kayserispor / CANLI

Süper Ligde lider Medipol Başakşehir'in hemen arkasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.

1' Karşılaşma Kayserisporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagamoto, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Diagne

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Biyik, Levent, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Deniz, Chery, Umut, Kravets

LUYINDAMA VE ONYEKURU CEZALI

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.

Sarı kart cezası biten Marcao ise bugünkü müsabakada takımdaki yerini alabilecek. Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Spor Toto Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlıyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanıyor.