Galatasaray, Kasımpaşa maçına 11 yabancıyla çıktı!

13.09.2019 20:09

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden Galatasaray, karşılaşmaya 11 yabancıyla çıktı. Teknik Direktör Fatih Terim, yeni transferler Falcao ve Lemina'ya ilk resmi maçlarında 11'de görev verdi. Galatasaray, Kasımpaşa karşısına Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Yuto Nagatomo, Lemina, Steven Nzonzi, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Younes Belhanda ve Falcao 11'i ile çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ, GALATASARAY'DAN KİMSEYİ ÇAĞIRMAMIŞTI

Galatasaray'ın ilk 11'de Türk oyuncuya yer vermemesi sosyal medyada olay oldu. Futbolseverler, Teknik Direktör Fatih Terim'i eleştirdi. Bilindiği üzere A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçlarına Galatasaray'dan hiçbir oyuncuyu çağırmamıştı.

İşte o tepkiler: