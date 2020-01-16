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Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Galatasaray'ın genç kalecisi Batuhan Ahmet Şen, TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon'a kiralandı.

16.01.2020 19:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 20:42
Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı

Kulübü, 20 yaşındaki kalecisi Batuhan 'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıp, Hekimoğlu 'a kiraladı. Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada,

"Profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen'in sözleşmesi 2022-2023 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, 2020-2021 sezonunun sonuna kadar da Hekimoğlu Trabzon Sportif Faaliyetler Tic. A.Ş. Kulübü'ne bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Galatasaray, Batuhan Şen'i Hekimoğlu Trabzon'a kiraladı
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