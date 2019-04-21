Galatasaray Kalan Maçlarını Kazanırsa Şampiyon!
Süper Ligde lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Galatasaray, kalan 5 maçını da kazandığı takdirde, rakiplerinin maçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Süper Ligin 29. haftasında lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Son 4 haftada 7 puan kaybeden Başakşehir ile ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 3'e indi.
Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin ilk yarısında Başakşehir'in sahasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.
İşte Galatasaray'ın kalan maçları:
30. Hafta
Atiker Konyaspor-Galatasaray
31. Hafta
Galatasaray-Beşiktaş
32. Hafta
Çaykur Rizespor-Galatasaray
33. Hafta
Galatasaray-Medipol Başakşehir
34.Hafta
Sivasspor-Galatasaray
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