Galatasaray Kalan Maçlarını Kazanırsa Şampiyon!

Süper Ligde lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 3'e indi. Galatasaray, kalan 5 maçını da kazandığı takdirde, rakiplerinin maçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Ligin 29. haftasında lider Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Son 4 haftada 7 puan kaybeden Başakşehir ile ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın arasındaki puan farkı 3'e indi.

Galatasaray, kalan 5 maçını da kazanırsa, şampiyonluğunu ilan edecek.Ligin ilk yarısında Başakşehir'in sahasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

İşte Galatasaray'ın kalan maçları:

30. Hafta

Atiker Konyaspor-Galatasaray

31. Hafta

Galatasaray-Beşiktaş

32. Hafta

Çaykur Rizespor-Galatasaray

33. Hafta

Galatasaray-Medipol Başakşehir

34.Hafta

Sivasspor-Galatasaray

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