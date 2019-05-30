Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya sürpriz teklif

Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1,7 milyon eurokiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.

Yaz transfer dönemine - 3,3 milyon eurobütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda.

Sabah'ta yer alan habere göre; Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. Al Hilal'de Gomis de forma giyiyor

Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon eurobonservis + 1,5 milyon euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.