Galatasaray'ın yıldızı Belhanda'ya sürpriz teklif
Galatasaray Kulübü, FFP'ye takılmamak için oyuncu satmak istiyor. Bunun için ise akla gelen ilk isimlerden olan Belhanda'ya Dinamo Kiev'den 9,5 milyon euroluk bir teklifin geldiği ancak sarı kırmızılı ekibin bu rakamı yukarı çekmek istediği belirtildi.
Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1,7 milyon eurokiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullandı.
Yaz transfer dönemine - 3,3 milyon eurobütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda.
Sabah'ta yer alan habere göre; Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. Al Hilal'de Gomis de forma giyiyor
Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon eurobonservis + 1,5 milyon euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
-
bunun gbı bınlerce futbolu var cok aradınızmı ve ne beklıosunuz halen bu adamı satmıosunuz hemde 9 bucuk mılyonaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
trabzonun kupasını verin artık.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırSADSADAD: LAN KEL BAŞINA GELYayından Kaldır
-
sat gitsinCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
''al hilal de gomis de forma giyiyor'' güzel cümle olmuşCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır