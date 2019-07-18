Galatasaray'ın yeni transferi Seri, soğukta futbol oynayamıyor iddiası
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralamak için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği, değeri 25 milyon euro olan Jean Michael Seri için flaş bir iddia geldi. 'Chilblains' isimli bir hastalığı olduğu belirtilen Seri'nin cildi soğuk havalara reaksiyon veriyor. Seri'nin rahatsızlığı, Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.
G.Saray'ın anlaştığı Jean Michael Seri'nin önemli bir rahatsızlığı olduğu iddia ediliyor. Cildi soğuk havalarda reaksiyon veren Fildişili yıldızın ayaklarında, ellerinde, kulaklarında ve burnunda şişmeler oluyor.
"NEDEN SOĞUK HAVALARDA OYNAYAMIYOR?"
'Chilblains' isimli bu hastalık Seri'nin kış aylarındaki maç ve idman performansını olumsuz etkiliyor. İngiliz basını, yıldız futbolcunun Nice'ten Fulham'a transferi sırasında bu konunun üzerinde durmuş ve "Seri neden soğuk havalarda oynayamıyor?" sorusunu gündeme taşımıştı. Şimdi gözler G.Saray sağlık kurulunda.
Seri'nin rahatsızlığı, Nice'ten Fulham'a transferi sırasında İngiliz basınında da sık sık yer bulmuştu.
YORUMLAR (9)
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Gomis e de hasta oldugunu ve ara sira Bayiliyor demislerdi, Gomis seyircileri Bayilti :-)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cehennemde iyi oynarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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kış uykusuCevap Yaz Yayından Kaldır
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çamur atın oda size gol atsınCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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zaten 25 milyonluk oyuncuyu 2m ile kiralık göndermez kimse büyük bir problem olmazsa . . akıl var mantık var. en kötü 15m''e satar gine kiralık göndermez.Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
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kulüte karaekter yokki isterse messiyi alsınCevap Yaz 7 16 Yayından Kaldır
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ankara sivas deplasmanları donk oynarCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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sıcakta oynasın ozamanCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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