Galatasaray'ın yeni transferi Nzonzi İstanbul'a geldi

16.08.2019 09:21

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında İtalyan ekibi Roma'nın Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi ile görüşmelere başlayan Galatasaray, futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

SAĞLIK KONTROLÜ SONRASI İMZA ATACAK

Roma'dan yola çıkan Nzonzi, İstanbul Havalimanı'ndan ülke giriş yaptı. VIP bölümünden çıkış yapan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra kendisini bekleyen arabaya bindi ve konaklayacağı otele geçti. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Steven Nzonzi kariyerinde Roma dışında SC Amiens, Blackburn Rovers, Stoke City ve Sevilla takımlarında da forma giydi.