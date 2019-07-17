Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı Galatasaray'dan bir bomba daha. Sarı-Kırmızılılar İngiltere'nin Fulham takımı ile kiralık olarak Jean Michael Seri için anlaşmaya varmıştı.

27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Aspor'un haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu yarın sabah İstanbul'da olacak.

Geçen sezon Fulham ile 34 maça çıkan ön libero 1 gol atma başarısı göstermişti.