Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi

Galatasaray, Emre Mor'a kavuştu. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan milli oyuncu, daha sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.

GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ

Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denilmişti.