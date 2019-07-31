Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın görüşmelere başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformuna bildirdiği Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Emre Mor'a kavuştu. Milli oyuncu, sarı-kırmızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan milli oyuncu, daha sonra Galatasaray ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.
GALATASARAY KAP'A BİLDİRMİŞTİ
Galatasaray'dan KAP'A yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denilmişti.
YORUMLAR (4)
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Emre Mor u ben devamlı takip ediyorum. bence ülkemize ve milli takıma , gelmiş geçmiş en yetenekli ( süper SOLAK ) bir futbolcudur. diye iddia ediyorum. Bunu tamamen tarafsız iyi bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. dünyaca ünlü birçok futbolcu sol ayağını çok iyi kullanır (solak) . Örneğin Lionel Messi , Maradona , Rivaldo , Hagi , Roben , Roberto carlos , Alex de souza . . . . . . . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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kapa degil catada bildirseniz bundan kimseye hayir cikmazCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Türkçeyi söker inşCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Bu şımarık çocuğu fatih terim babalık yaparak adam edebilir. daha 22 yaşında çocuk sayılır aklı ve kişiliği olgun değil saha kendi kariyerini yeniden parlatmak için fatih terim onun için büyük bir şans inşallah iyi kullanır.Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
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