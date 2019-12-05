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Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden Galatasaray'da büyük hayal kırıklığı yaşanırken, maçın ardından İstanbul'un en uzun hattı olan ve Tuzla'da sona eren 500T gündeme oturdu.

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43
Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu

, Ziraat 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaştı. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Büyük sürprizin yaşandığı mücadele sonrası sosyal medyada Tuzlaspor'un performansı büyük beğeni toplarken, Galatasaray eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları ayrıca, İstanbul'un en uzun hattı olan ve Tuzla'da sona eren 500T otobüsünü de dahil ederek Galatasaray'ın performasını ti'ye aldı.

Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyetiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlar şöyle;


Haber Videosu

: Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu
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HABER YORUMLARI (3)

  • BELHANDA:
    aslanın düştüğü hallere bak tüm çöpleri toplamışlar allah razı olmasın o yönetimden
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  • RACO:
    boşverin bir gün kazanırız önemli olan para sorunu şimdi hadi taraftarlar pamuk eller cebe bilet alın forma alın taraftar saatlerden alın kanallara abone olun para lazım para hadi bakalım geçin sıraya hooo yavaş yavaş tamam ezmeyin birbirinizi durun la hooooo hoooooo!!!:)))
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