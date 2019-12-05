: Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyeti sonrası 500T gündem oldu

05.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:43

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor ile karşılaştı. Gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşatan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Büyük sürprizin yaşandığı mücadele sonrası sosyal medyada Tuzlaspor'un performansı büyük beğeni toplarken, Galatasaray eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları ayrıca, İstanbul'un en uzun hattı olan ve Tuzla'da sona eren 500T otobüsünü de dahil ederek Galatasaray'ın performasını ti'ye aldı.

Galatasaray'ın Tuzlaspor mağlubiyetiyle ilgili sosyal medyaya yansıyan bazı yorumlar şöyle;

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