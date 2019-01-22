Galatasaray'ın Transferini Bitirmek İçin Büyük Çaba Sarfettiği Alan Carvalho, 'Gel Artık Vicdansız' Paylaşımını Beğendi

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan golcü oyuncu Alan Carvalho, sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının paylaşımını beğendi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK, ALAN İÇİN DUBAİ'YE GİTTİ

Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Dubai'ye giderek transferini sonlandırdığı konuşulan Alan Carvalho için bir Galatasaray taraftarı Instagram üzerinden bir video paylaştı ve başlığına da 'Gel artık vicdansız' yazdı.

Alan, resmi hesabından taraftarın paylaştığı bu videoyu beğendi. Başarılı oyuncunun paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Transfer bitti' şeklinde yorumlandı.

(Ajansspor)