Galatasaray'ın Transferini Bitirmek İçin Büyük Çaba Sarfettiği Alan Carvalho, 'Gel Artık Vicdansız' Paylaşımını Beğendi

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alan Carvalho, Instagram'da sarı-kırmızılı bir taraftarın 'gel artık vicdansız' yazdığı paylaşımı beğendi.

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan golcü oyuncu Alan Carvalho, sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının paylaşımını beğendi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK, ALAN İÇİN DUBAİ'YE GİTTİ

Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar'ın Dubai'ye giderek transferini sonlandırdığı konuşulan Alan Carvalho için bir Galatasaray taraftarı Instagram üzerinden bir video paylaştı ve başlığına da 'Gel artık vicdansız' yazdı.

Alan, resmi hesabından taraftarın paylaştığı bu videoyu beğendi. Başarılı oyuncunun paylaşımı beğenmesi sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından 'Transfer bitti' şeklinde yorumlandı.

(Ajansspor)

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YORUMLAR (7)

  • -:
    MİLLET ÇOK İŞSİZ . GELİRSE GELİR GELMEZSE GELMEZ . SANA BİR KATKISIMI OLUCAK . BU KADAR NİYE DERT ETTİNKİ KENDİNE . SEN GİT KENDİ HAYATINI KURTARMAYA BAK .
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  • MEMLEKETİM:
    Ne hallere kaldik. Seyirci ister baskan gelir. Seyirci ister antörönör gelir. Seyirci ister futbolcu gelir. Sizler ne yaparsini yöneticiler?
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  • SERTAÇ:
    Yinede şükür Fenere ne demeli,ne tüy kaldı ne kanat.İlklerin takımı Fener 3 büyükler içerisinde yine inşallah bir ilki gerçekleştirir.
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    AHMET: ilklerin takımı derken fenermi ilklerin takımı ahahaha
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