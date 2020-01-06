Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi kadrosuna katan Galatasaray, Eskişehirspor forması giyen Jesse Sekidika'nın transferini de bitirmek isterken, genç futbolcu yaptığı paylaşımla çalışmalarını İstanbul'da sürdürdüğünü gösterdi.
Galatasaray'ın gündeminde olan Eskişehirspor'un genç futbolcusu Jesse Sekidika, çalışmalarını bireysel olarak İstanbul'da sürdürüyor.
1996 doğumlu Jesse Sekidika, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalarına İstanbul'da devam ettiğini gösterdi. Galatasaray'ın Sekidika'yı uygun bir bonservis ücretiyle kadrosuna katması bekleniyor.
Bu sezon Eskişehirspor ile 16 maça çıkan 1,74'lük futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans ortaya koymuştu.
Haber Videosu: Galatasaray'ın transfer gündemindeki Sekidika, çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor
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radamel falcao dan sonrada ikinci lig topçusuna düştünüz ne berbat bi transfer politikanız var kim yapıyor bu transferleri :))Cevap Yaz Yayından Kaldır