Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray, River Plate'in 24 yaşındaki Arjantinli stoperi Lucas Quarta'yı gözüne kestirdi. Arjantinli oyuncuyu Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid ve Valencia da kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim'in izlediği stoperler arasında en fazla ilgisini çeken isim River Plate'den Lucas Quarta olmuştu. Ancak yapılan araştırma sonrasında, 24 yaşındaki Arjantinli stopere, Real Madrid ve Valencia gibi devlerin de talip olduğu ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre Quarta'nın listeye eklendiği ancak takip eden takımlar düşünülünce şimdilik bir teklif yapılmasının şu an için mantıklı davranış olmayacağı fikrine varıldığı bildirildi.

BU SEZON 19 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray, River Plate ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quarta'ya gelecek tekliflere göre yol haritası belirleyecek. River Plate altyapısından yetişen Arjantinli stoper, bu sezon 19 maçta forma giydi. Lucas hem sağ ve sol stoper oynayabiliyor.