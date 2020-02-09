Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı kulüp, aldığı galibiyet sonrası sosyal medyadan yaptığı şampiyonluk paylaşımıyla taraftarlarını tekrar havaya soktu.
Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Galatasaray, liderle puan farkını 3'e indirirken, şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, farklı galibiyet sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarlarını tekrar şampiyonluk havasına soktu.
Galatasaray, sosyal medya hesaplarından #MayıslarBizimdir hastagi ile bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.