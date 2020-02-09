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Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılı kulüp, aldığı galibiyet sonrası sosyal medyadan yaptığı şampiyonluk paylaşımıyla taraftarlarını tekrar havaya soktu.

09.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:30
Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı

Süper Lig'in 21. haftasında 'yı 3-0 yenen , liderle puan farkını 3'e indirirken, şampiyonluk iddiasını kuvvetlendirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, farklı galibiyet sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımla taraftarlarını tekrar şampiyonluk havasına soktu.

Galatasaray, sosyal medya hesaplarından #MayıslarBizimdir hastagi ile bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşım, kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı paylaşım;


Haber Videosu

: Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı
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