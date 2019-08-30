Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alacak olan Galatasaray'ın maç fikstürü açıklandı. Sarı kırmızılı ekip, Devler Ligi'nde ilk hafta deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak.

30.08.2019 13:24
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuraları çekildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da yapılan kura çekimine 4. torbadan dahil olan Galatasaray, A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımları ile eşleşti.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI DEPLASMANDA

Sarı kırmızılılar, A Grubu'ndaki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele 18 Eylül tarihinde oynanacak olan ve saat 19.55'te başlayacak.

İşte Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndan ilk hafta programı;

18 EYLÜL ÇARŞAMBA

TSİ 19.55/ Club Brugge - GALATASARAY

TSİ 22.00/ PSG - Real Madrid

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
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