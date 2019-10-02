Galatasaray'ın rakibi Real Madrid için şok iddia: UEFA yardım ediyor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Real Madrid evinde Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası İngiliz basını, Ramos'un attığı golün ofsayt olduğunu ve UEFA'nın Real Madrid'i kolladığı için VAR incelemesi yapılmadığını dile getirdi.

02.10.2019 17:19
Galatasaray'ın rakibi Real Madrid için şok iddia: UEFA yardım ediyor

Galatasaray'ın da bulunduğu Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'in içinde bulunduğu durum dikkat çekiyor. İlk maçında Paris Saint Germain'den fark yiyen İspanyol ekibi, kendi evinde Brugge'ü de yenemedi.

Santiago Bernabeu'de iki farklı yenilgiden ancak beraberliği kurtarabilen eflatun beyazlıların attığı ilk gol ofsayt tartışmalarına yol açtı. Benzema'nın ortasına Sergio Ramos'un yaptığı kafa vuruşuyla kaydettiği golde deneyimli futbolcunun ofsayt pozisyonunda olduğu iddia edildi.

İNGİLİZ BASININDAN ÇILGIN İDDİA

Milliyet'te yer alan habere göre; VAR incelemesinin ardından hakem golü vermesine karşın tartışma son bulmadı. İngiliz basını, "Açık bir şekilde ofsaytta bulunan Ramos'a VAR'ın izin vermesinin ardından futbol taraftarları UEFA'nın Real Madrid'e yardım ettiğine ikna oldular" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Pozisyon için VAR incelemesi yapıldığı sırada herkesin golün iptal edileceğinden emin olduğu ancak hakemin kararıyla birlikte şok oldukları belirtildi. Sosyal medya üzerinde konuyla ilgili görüş bildiren futbolseverlerin yorumlarına dikkat çekilirken, taraftarların UEFA'nın İspanyol ekibini koruduğunu düşündüklerini iletti.

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YORUMLAR (8)

  • BYMACHO:
    ah ne güzel haber bu böyle, gündoğdu GS lı fanatiklere, ülkemdede FB kollanıyor diye, BOY BOY, BOYDAN BOYA 6SARAYLILAR, ağlanıp duruyolar, kendileri kayrıldımıda çıtları çıkmıyor, madem kollanıyorlar hadi klavye başına cinconlular, hatta biri altta yazmış, ''TÜRKİYE YETMİYOR'' diye, o ne gam, doğru sözlü olan 9 köyden kovulurmuş, bak dün bir hakemin ipini çektiler FB ye yardım etmediği içinmiş, miş te miş, yenilgiye, başarısızlığa peşin kılıf aramanın medya desteğidir bunlar,
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  • NİRVANA:
    Türkiye yetmedi . Gsliler Avrupa için de algı yaratmaya ve haksız avantaj sağlamaya çalışıyorlar . Herkesi bir defa kandırabilirsiniz . Bazılarını her zaman kandırabilirsiniz ki , kendi taraftarlarınız size gönüllü kanıyor . Ammaa herkesi her zaman kandıramazsınız .
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  • DOĞU TAMAY:
    güzel bir yorum ama bunu anlayacak kapasitede KAÇ TANE GS''li bulursun ?
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  • METE:
    Cincon çamur atmaya pislik yapmaya yandaş medyasıyla beraber başlamış bulunmakta bahaneler hazır erman amcalarıda çıkar tastik eder kıçlarını kurtarırlar
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