Galatasaray'ın Nijeryalı Oyuncusu Henry Onyekuru: Diagne'nin Alınması Büyük Olay

Galatasaray'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru takımın son durumu hakkında ülke basınına açıklamalarda bulundu. Nijerya basınından AOL Football sitesine konuşan Henry Onyekuru, Galatasaray'ın yeni transferli Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun kalitesine güvendiğini belirtti.

"TAKIMIN KADRO DERİNLİĞİNE İHTİYACI VARDI"

Mbaye Diagne'nin Galatasaray'a gelmesiyle formasını tehlikede görmediğini söyleyen Henry Onyekuru, "Yeni transferlerimiz takıma yardımcı olacak. Benim için sorun yok. Her zaman sıkı çalışmam gerek. Bunu yalnızca yeni oyuncular geldiği zaman yaptığım bir şey değil. Takımın kaliteli transferlere ve kadro derinliğini ihtiyacı vardı. Ligde çok sayıda gol atan Diagne'nin getirilmesi büyük bir olay. Takımın hücum seviyesini mutlaka arttıracaktır." dedi.

(Futbol Arena)