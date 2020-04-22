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Galatasaray, Fatih Terim, Futbol, Spor, Haber

Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

22.04.2020 21:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 21:55
Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
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