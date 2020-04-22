Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı Galatasaray Kulübü Futbol A Takım Medya Koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı. SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.