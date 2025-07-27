Galatasaray'ın Lazio maçı ne zaman?

Galatasaray'ın Lazio maçı ne zaman?
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Galatasaray, yeni sezon öncesi son kez hazırlık maçına çıkıyor. İtalya devi Lazio ile RAMS Park'ta karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımın maç biletleri de satışa çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip, çıktığı dört hazırlık maçından da galip ayrıldı. Süper Lig'in başlamasından hemen önce gerçekleşecek Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın Lazio maçı ne zaman?

Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Şampiyon takım Galatasaray ise sezon öncesi son hazırlık maçına Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta çıkıyor. Heyecanla beklenen Galatasaray - Lazio hazırlık maçı bilet fiyatları da belli oldu. Spor severler 1.300 ila 18.00 arasında değişen fiyatlarla maçı yerinden izleyebilecek. İşte, Galatasaray - Lazio maçı canlı yayın bilgisi...Galatasaray'ın Lazio maçı ne zaman?

GALATASARAY - LAZİO HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı takım, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de Lazio ile RAMS Park'ta mücadele edecek. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

Maç biletleri, 29 Temmuz Salı günü passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak. GSPlus Premium üyeleri 27 Temmuz Pazar saat 14.00'ten 28 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar, GSPara kart sahipleri de 28 Temmuz Pazartesi saat 14.00'ten 29 Temmuz Salı saat 13.00'e kadar bilet satın alabilecekler.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI BİLET FİYATLARI

Premium - 18.000

Delux - 17.000

Lux - 16.000

Classic - 15.000

Kategori 1 - 10.000

Kategori 2 - 9.000

Kategori 3 - 8.000

Kategori 4 - 7.000

Kategori 5 - 6.500

Kategori 6 - 5.500

Kategori 7 - 5.000

Kategori 8 - 4.000

Kategori 9 - 3.000

Kategori 10 - 1.400

Kategori 11 - 1.300

Misafir - 1.300

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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