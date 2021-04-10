Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

Haberler.com - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor. Maçın henüz 8. dakikasında sarı-kırmızılıların, Mohamed'in ayağından bulduğu gol VAR'a takıldı. Pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, gol öncesinde Ryan Babel'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Karagümrük maçında Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. 8. dakikada Mohamed'in attığı gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından iptal edildi.

BABEL TOPU ELİYLE ALDI

VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü kenara gelerek monitörden izledi. Orta hakem Ali Palabıyık, gol öncesinde Ryan Babel'in topu eliyle kontrol ettiği kararına vardı.

Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı
Görüntü Beinsports'tan alınmıştır.
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Nisan Helenex Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Eşref Hamamcıoğlu kimdir? Eşref Hamamcıoğlu kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mario Draghi Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Diego Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Ümit Öztürk
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 19:58:07. #1.14#
title