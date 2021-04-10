Galatasaray'ın Karagümrük karşısında bulduğu gol VAR'a takıldı

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, sahasında Karagümrük'le karşılaşıyor. Maçın henüz 8. dakikasında sarı-kırmızılıların, Mohamed'in ayağından bulduğu gol VAR'a takıldı. Pozisyonu izleyen hakem Ali Palabıyık, gol öncesinde Ryan Babel'in topu elle kontrol ettiğine hükmetti.

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip Karagümrük maçında Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. 8. dakikada Mohamed'in attığı gol, VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Ali Palabıyık tarafından iptal edildi.

BABEL TOPU ELİYLE ALDI

VAR hakemi Suat Arslanboğa'nın uyarısıyla Ali Palabıyık, Galatasaray'ın golünü kenara gelerek monitörden izledi. Orta hakem Ali Palabıyık, gol öncesinde Ryan Babel'in topu eliyle kontrol ettiği kararına vardı.