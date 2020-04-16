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Fernando Muslera, Koronavirüs, Galatasaray, Spor

Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, "Fatih Terim'in yeri bende çok farklı. Onu baba gibi görüyorum" dedi. Muslera, virüs hakkında Terim'in oyuncularla görüntülü konuşarak, Türkiye'nin sağlık olanaklarından bahsetmesinin ve güvende olduklarını söylemesinin takımda bir rahatlama sağladığını da açıkladı.

16.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:31
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, stadı ve soyunma odası atmosferini özlediğini söyledi.

Sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından canlı yayına katılan Muslera, Türkçe "Evde kal" diyerek başladığı röportajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkes için zor bir dönem olduğunu kaydetti.

Evde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçirdiğini aynı zamanda kulüpten gönderilen antrenman programına uygun olarak çalıştığını aktaran Muslera, "Stadı, taraftarları, maçlardaki adrenalini, antrenmanları, soyunma odasının atmosferini özlüyorum." dedi.

"HER BABA ÇOCUKLARINA İLGİ GÖSTERMELİ"

Eşine mutfakta yardımcı olmaya çalıştığını anlatan tecrübeli kaleci, "Bütün gün evdeyim, çocuklarımla zaman geçiriyorum. Çocuklarla oynamak babalığın bir parçası. Her babanın çocuklarına ilgi göstermesi gerekiyor. Şu anki durumu algılayamayacak kadar küçükler. Yemek yapmak konusunda eşime yardım ediyorum. Çocukların uyumasından sonra eşimle beraber film izliyoruz. Kişisel gelişim kitabı okuyorum." ifadelerini kullandı.

"KATILDIĞIMIZ HER KUPADA EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ"

Galatasaray'ın ligin ilk yarısı ve ikinci yarısında aldığı sonuçları değerlendiren Muslera, "En büyük fark maç sayıları. İlk yarıda yoğun maç programı var. Talihsiz sakatlıklar yaşandı. Katıldığımız her kupada en iyisini yapmak istiyoruz. Hocamız bizi maçlara en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyor ve hafta sonu maçlarına çıkabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.

"TAFFAREL'DEN İNANILMAZ ŞEYLER ÖĞRENDİM"

Galatasaray'a geldiği günden beri performansının üstüne koyduğunu kaydeden Uruguaylı kaleci, şunları kaydetti:

"En sevdiğim işi yapıyorum. Kalede olmak, maksimum performansı göstermek benim için çok önemli. Uzun yıllardır buradayım. Önemli olan her sene üstüne koymak. Fatih hocanın yeri bende ayrıdır. Futbolun içinde kendisini bir baba gibi görüyorum. Bana da çok destek oluyor. Taffarel'den inanılmaz şeyler öğrendim. Bana çok artıları oldu. Takımımı, camiamı seviyorum. Taraftarların desteğini görmek çok önemli. Milli takım da beni motive ediyor. Bunun için de kulüp takımında iyi performans göstermeniz gerekiyor."

"LÜTFEN EVDE KALALIM VE DOKTORLARIMIZI DİNLEYELİM"

Koronavirüs salgınında mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Muslera, vatandaşların da doktorların tavsiyelerine uymaları gerektiğini dile getirdi.

Doktorların ve hemşirelerin hakkının ödenemeyeceğini vurgulayan Muslera, şöyle devam etti:

"Bundan önce sahada biz vardık, biz mücadele ediyorduk. Tüm arkadaşlarımızla biz savunma yapıyorduk. Şu anda bu hastalığa karşı sahada doktorlarımız, sağlık ekibimiz, hemşirelerimiz mücadele ediyor. Dualarımız onlarla beraber. Onları dinlememiz gerekiyor. Ben bir aydır buna uyuyorum. Konuştuğum yerli, yabancı bütün arkadaşlarım uyuyor, hepimiz evlerimizdeyiz. Galatasaray taraftarlarına ve bütün Türk milletine seslenmek istiyorum; lütfen evde kalalım ve doktorlarımızı dinleyelim. Sağlık Bakanlığımız en iyi şekilde çalışıyor. Doktorlara uyduğumuz sürece hem doktorlara yardım edeceğiz hem bu illetten kurtulacağız."

"FATİH HOCAMIZ BİR İLKİ YAPIP BİZE VİDEO KONFERANSLA ULAŞTI"

Salgının başladığı günlerde yabancı oyuncular olarak bir tedirginlik yaşadıklarını kaydeden Muslera, "Kafamızda soru işaretleri vardı. Fatih hocamız yine bir ilki yaparak, video konferansla bize ulaştı. Hepimizle ayrı ayrı konuştu. Kendisi de çok şükür hastalığı atlattı. Hastalığı nasıl geçirdiğini, sponsor hastanenin çalışmalarını, Sağlık Bakanlığının nasıl çalıştığını, diğer hastanelerin çalışmalarını anlattı. Burada çok güvende olduğumuzu, belki de kendi ülkemizdekinden daha güvende olduğumuzu anlattı. Çok rahatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerinin evde kaldığını ama işleri gereği dışarı çıkmak zorunda olan insanların bulunduğunu hatırlatan Muslera, "Doktorların söylediğini en iyi şekilde dinleyip sosyal mesafemizi koruyalım. Bu kurallara herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Umarım el birliğiyle bu illeti atlatırız." diyerek sözlerini tamamladı.

Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi

Kaynak: AA

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