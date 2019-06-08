Galatasaray'ın gündemindeki Ryan Babel'den Aslan paylaşımı!

Galatasaray'ın transferini açıklamaya hazırlandığı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.

Galatasaray'ın gündemindeki Ryan Babel'den Aslan paylaşımı!

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı belirtilen Ryan Babel, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Ryan Babel sosyal medya hesabından Aslan fotoğrafı paylaştı.

Ryan Babel, 2017 yılı Ocak ayında Deportivo La Coruna'dan Beşiktaş'a transfer olmuş ve geçirdiği 2 yılın ardından geçtiğimiz Ocak ayında İngiliz ekibi Fulham'a kiralanmıştı. Hollandalı futbolcu, Fulham'da çıktığı 16 maçta takımına 5 gol, 4 asistlik katkı verdi.

İşte Ryan Babel'in paylaşımı:

(Vatan)

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