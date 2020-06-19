Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın Sivasspor'dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Hakan Mert Yandaş için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de devrede. Yıldız futbolcuya teklif yapan sarı lacivertlilerin transferde bir adım önde olduğu iddia edildi.

Sezon sonunda Sivasspor'dan ayrılmaya hazırlanan ve Galatasaray'ın ilgilendiği Hakan Mert Yandaş'a Fenerbahçe'nin teklif yaptığı öne sürüldü. Sivasspor'un Süper Lig'deki başarılı performansının baş mimarlarından Mert Hakan Yandaş, sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmaya hazırlanırken Galatasaray'a imza atması bekleniyordu. Fakat son iddialara göre devreye giren Fenerbahçe'nin teklifi oyuncunun kararında değişikliğe neden oldu. İki ezeli rakibin karşı karşıya geldiği Mert Hakan yarışında Fenerbahçe'nin mutlu sona daha yakın olduğu belirtildi.