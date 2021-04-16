Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçı için bugün İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük