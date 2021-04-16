Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı
Galatasaray paylaşımı yapan Emre Çolak'ın Karagümrük'le yolları ayrıldı
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor
Fatih Terim, Göztepe maçının ardından koltuğu Okan Buruk'a devrediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından orta, şut ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, Göztepe maçı için bugün İzmir'e giderek müsabaka öncesi kampa girecek.

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Nikos Dendias Yıldırım Akbulut
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cansu Dere Canan Ergüder
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 15:18:10. #1.15#

title