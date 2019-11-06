Galatasaray'ın gençleri, Real Madrid'i 4-2 yendi

06.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:16

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nun 4. haftasında Galatasaray, Real Madrid'e konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 4-2 kazandı. Galatasaray'ın gollerini 24. dakikada penaltıdan Süleyman Luş, 55. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 86. dakikada Atalay Babacan ve 90. dakikada Işık Kaan Arslan'dan geldi.

GENÇ ASLANLARDAN ASKER SELAMI

Real Madrid'in gollerini 2. dakikada Ismael del Alamo ve 65. dakikada Miguel Gutierrezkaydetti. Galatasaray'da Yunus Akgün 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Öte yandan Süleyman Luş'un golünden sonra futbolcular asker selamı verdi. Bu sonuçla Galatasaray gruptaki ilk puanlarını alırken Real Madrid ise 9 puanda kaldı.