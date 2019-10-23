Galatasaray'ın galibiyet hasreti 10 maça çıktı!

Galatasaray, Real Madrid mağlubiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

23.10.2019 00:26

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında evinde Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu maç öncesinde Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maç (6 mağlubiyet, 3 beraberlik) olan sarı-kırmızılılar bu kötü seriyi de bitiremedi. Aslan, Avrupa kupalarındaki son galibiyeti geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ilk grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı. Cimbom sahasındaki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etmişti.

REAL MADRİD'İN BOŞU YOK

Real Madrid, Galatasaray ile yaptığı tüm maçlarda gol buldu. Sarı-kırmızılı ekip ile daha önce 7 kez karşı karşıya gelen eflatun-beyazlı takım, bu maçların altısında en az 2, birinde ise 1 kez Galatasaray ağlarını havalandırdı. Galatasaray ile 8. maçına çıkan İspanyol takımı, bu müsabaka da 1 kez ağları sarstı. Madrid ekibi, sarı-kırmızılılarla oynadığı maçlarda toplamda 22 kez gol sevinci yaşadı.

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