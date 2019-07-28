Galatasaray'ın eski oyuncusu Cavanda ölümden döndü!

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Galatasaray forması giyen, şimdilerde kariyerine Standard Liege'de devam eden Luis Pedro Cavanda geçirdiği trafik kazasında ölümden döndü.

CAVANDA HAFİF YARALANDI

28 yaşındaki futbolcu, Belçika'nın Nandrin kenti yakınlarında Condroz yolu üzerinde panelvan bir araçla çarpıştı. McLaren aracıyla oldukça yavaş ilerlediği belirtilen Cavanda ve diğer araç sürücü kaza sonrasında hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Cavanda ve diğer sürücünün hafif yaralandığı belirtilirken, iki isimde de herhangi bir hatayi tehlike olmadığı vurgulandı.

(Sporx)