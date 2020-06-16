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Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor

Sportif Direktör Gianluca Petrachi ile yollarını ayırmayı düşünen Roma Başkan James Palotta, yerine Galatasaray'ın eski kalecisi Morgan De Sanctis'i getiriyor.

16.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:01

Sportif Direktör Gianluca Petrachi ile yollarını ayırmayı planlayan İtalyan devi Roma, Petrachi'nin yerine bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan Morgan De Sanctis'i göreve getirme kararı aldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; takımın önümüzdeki sezon planlamasını yaparken Başkan Palotta ile Sportif Direktör Petrachi arasındaki fikir ayrılıkları derinleşti. CEO Guido Fienga ve yönetici Manolo Zubiria ile de görüşen Palotta, Petrachi ile yollarını ayırmaya karar verdi. Bu ayrılık nedeniyle 2,4 milyon euro tazminat ödeyecek olan Roma, yerine yeni sportif direktörünü belirledi.

GALATASARAY'DA 1 SEZON OYNADI

Roma'da 3 sezon oynayan ve kulüpte takım menajerliği görevini de üstlenen Morgan De Sanctis, halihazırda 2017'den beri Roma'da yardımcı sportif direktör olarak görevine devam ediyor.

43 yaşındaki Morgan De Sanctis, 2008/09 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Galatasaray'ın eski kalecisi De Sanctis, Roma'ya sportif direktör oluyor
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