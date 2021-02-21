Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın istatistikleri dikkat çekti
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Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın istatistikleri dikkat çekti

21.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:54

Süper Toto Süper Lig'in 26. Haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız geçti. Maçın istatistikleri ise akıllara 7 Ocak'ta oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçını getirdi. Sarı-kırmızılıların istatistikleri Fenerbahçe'nin de gerisinde kaldı.

Süper Lig'de Galatasaray, Alanyaspor'u 1-0 mağlup edip üst üste 7. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı takımın istatistikleri ise maçın dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

SEZONUN EN DÜŞÜK TOPLA OYNAMASI

Galatasaray dün oynanan maçta topla oynamada yüzde 28'de kalırken bu sayı sarı kırmızılılar için sezonun en düşük yüzdesi oldu. Rakip kaleye 8 şut çeken Galatasaray 1 isabet sağlarken, isabetli tek şutu golle sonuçlandı. Alanyaspor'un 634 pasına ise Galatasaray 250 pasla cevap verdi ve sadece 1 korner kullanabildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın istatistikleri dikkat çekti

EROL BULUT ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Galatasaray'ın istatistiklerde geride kalmasına rağmen Alanyaspor karşısında kazanması akıllara Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup ettiği maçı getirdi. 7 Ocak'ta oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazanmasına rağmen istatistiklerde rakibinin gerisinde kaldığı için Erol Bulut yoğun eleştiri almıştı.

''YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM. SKORA BAKSIN''

Maçtan sonra Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, ''5 büyük lige baktığınız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım azdır'' şeklindeki açıklamasına Erol Bulut, ''Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Skora baksın'' diyerek cevap vermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugünkü oyunu seyredenler 'Rakibe yüzde 70 topu verdi' diyecekler. Bizim planımız topu rakibe vermekti. Biz iki gün dinlenip maça çıktık. Rakibimiz 2 gün fazla dinlendi. Evet ilk yarı daha önde basabilirdik ama psikolojik olarak skoru koruduk. İkinci yarı daha iyiydik. Üzüldüğüm taraf net pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Tercihleri daha iyi yapmalıyız. Konsantrasyonumuz daha yüksek olmalı."

FENERBAHÇE'NİN DE GERİSİNDE KALDI

Sarı-kırmızılı takımın maçtaki istatistikleri, Fenerbahçe'nin yoğun eleştiri aldığı maçın bile gerisinde kaldı. Sarı lacivertli takım, sahasında Alanyaspor'u yendiği maçta yüzde 29,8 oranında topa sahip olmuştu, Galatasaray'da ise bu sayı yüzde 28'de kaldı. Fenerbahçe o maçta 241 başarılı pas yaparken, Galatasaray, Alanyaspor karşısında 184 başarılı pas yapabildi. Sarı-lacivertliler 13 şutta 5 isabet sağlarken, Terim'in öğrencileri 8 şutta yalnızca 1 isabet sağlayarak 3 puanı almasını bildi.

Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın istatistikleri dikkat çekti

TOPA SAHİP OLDUĞU MAÇLARI KAZANAMIYOR

Akdeniz temsilcisi bu sezon yüzde 70 topa sahip olduğu 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alabildi. Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı Türkiye Kupası'nda 3-2 yendiği maçta da yüzde 39 topla oynayarak galip gelmişti.

Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın istatistikleri dikkat çekti
Haber Yorumları (4)
44 VARSA: Siz 6sliler yatın kalkın hakemlere dua edin. Hakemler adaletli bir yönetim sergilemiş olsaydı siz salatasaraylılar ilk ona bile giremezdiniz. Erzurum, Ankaragücü, Sivas ve son olarak Kasımpaşa maçları kaydedilip 6sye sundular bu hakemler
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EFE CAN: ula bu bir olur iki olur, 4 yildiz uefa, süper kupa benim bildigim aklimin yettigi daha ne var bilmiyorum, bunlar nasil oluyorsa ya tesadüf yada hakemler allah allah o zaman sizde yapin
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EFE CAN: ne bulut. ne günes , nede simsek plani galatasaray istedigini aldi , alanyaya bir oyuncak verdi al oyna dedi galatasarayin ihtiyaci olsa mac böyle olmazdi
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