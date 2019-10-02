Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

Paris Saint-Germain'e sahasında 1-0 mağlup olan Galatasaray'ın, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

02.10.2019 00:03
Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekibi Paris Saint Germain ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi PSG 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar gruptaki ilk mağlubiyetini aldı. Bu skorla Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında almıştı.

CİM-BOM'UN RAKİBİ REAL MADRİD

İlk maçta deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Aslan'ın 1 puanı bulunuyor. Galatasaray, A Grubu'nun üçüncü maçında 22 Ekim'de İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılacak.

Kaynak: İHA
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