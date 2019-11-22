Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu

22.11.2019 22:35 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:42

Süper Lig'de oynadığı son 41 maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir mağlubiyeti ile birlikte bu serisini sonlandırdı. Sahasında lig müsabakası olarak en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olan Galatasaray, o maçtan bu yana ligde iç sahada çıktığı 41 maçın 34'ünü kazanırken, 7'sini ise beraberlikle sonlandırmıştı.

BAŞAKŞEHİR YENİLMEZLİĞİNİ 10 MAÇA ÇIKARDI

Öte yandan turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Son mağlubiyetini ligin ikinci haftasında evinde Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik sonuçla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu müsabakadan sonra oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Kaynak: DHA