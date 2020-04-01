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Galatasaray, Selçuk İnan, Selçuk, Futbol, Spor

Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, koronavirüs salgını nedeniyle spor kulüplerinin de derinden etkilendiğini belirterek, yönetim kurulunun uygun göreceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

01.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:11
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Selçuk İnan, sarı-kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'ın maaşlar konusunda fedakarlık yapma önerileriyle ilgili çağrısına sosyal medyadaki hesabından yanıt verdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini aktaran Selçuk, "Bu sürecin yarattığı sıkıntılar, kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Geçmişte olduğu gibi kaptanlığını yapmaktan onur duyduğum Türkiye'nin en büyük camiası olan Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok. Sayın Başkanımız ve yönetim kurulumuzun takdir edeceği her türlü fedakarlık ve feragati yapmaya hazır olduğumu kamuoyunun ve büyük Galatasaray taraftarının bilgisine sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SALGINI DAYANIŞMA RUHUYLA YENECEĞİZ"

Tecrübeli futbolcu, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Biz, üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz. Bu salgını da hep birlikte mücadele ederek, dayanışma ruhuyla yeneceğiz. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan acılı ailelerine sabır diliyorum. Tedavisi devam eden bütün yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Evde kalın, sağlıklı kalın." şeklinde görüş belirtti.

Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım

Kaynak: AA

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Galatasaray kaptanı Selçuk İnan Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım
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