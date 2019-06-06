Galatasaray, Fulham'ın yıldızı Jean Michael Seri için girişimlere başladı

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılarda rota İngiltere. Fransa'da yayım yapan L'Equipe gazetesinin haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'de sezonu 19. sırada tamamlayarak küme düşen Fulham'ın 27 yaşındaki oyuncusu Jean Michael Seri'yi kiralamak istiyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fulham'ın 2018'in Temmuz ayında 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Fildişili oyuncunun İngiliz ekibiyle olan kontratı 2022 yılında doluyor. Habere göre sarı kırmızılılar Seri'yi 1 yıllığına kiralamak için girişimlere başladı. Bu sezon Fulham ile 34 maçta forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol atıp 3 asist yaptı.

(Fanatik)