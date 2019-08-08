Galatasaray, Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray, "Galatasaray'ın her şeyi şaibeli" diyen TRT Spor yorumcusu Feridün Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

08.08.2019 20:15
Galatasaray, Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu!

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TRT Spor yorumcusu Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Ferudun Niğdelioğlu adlı zat hakkında gerekli yasal girişimler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

NİĞDELİOĞLU NE DEMİŞTİ

TRT Spor yorumcusu Niğdelioğlu, "Ergun Gürsoy sürecinden başlayıp, Yurdeşen Karahasanlı günlerden Abdurrahim Albayraklı günlere geldi Galatasaray. Her şeyi şaibeli. Her söz şaibeli. Abdurrahim Albayarak şaibeyi açıklasın. Fırat Aydınus mevzusu var. Galatasaray maçından 2 hafta sonra Fırat Aydınus'un ses kayıtlarını kim neden çıkardı? 'Ben Galatasaray için görevimi en iyi şekilde yapmak için geri dönüyorum' diyen Ali Dürüst mü yaptı? Çok ciddi bir yapılanma var. Bunun önüne geçilmesi lazım. Sadece Galatasaray için değil, ülke futbolunun içine dinamit yerleştirildi. Fatih hocanın Başakşehir maçında yaptıklarını, Abdullah Avcı yapsaydı ne konuşurduk?" demişti.

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YORUMLAR (5)

  • CEM CAN:
    helal olsun bu ülkede dürüst kral çıplak diyen birileri var. türkçe özürlü abdürrahim açıklayamdı görüntüleri ?8-0 ankaragücü macının şaibesi hala duruyor.
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  • REZİLÜLKE:
    ''TFF Başkanı, ''Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım hata yaptıkları için düdük çalmayacaklar'' demiş. Peki Ali Palabıyık, H. Göçek, H. Özkahya, H. Umut Meler, F. Aydınus, Ümit Öztürk nasıl düdük çalacak? Hakemlere mesaj açık, hatalı çalın ama kimin lehine olduğu önemli!'' ADALET DESEN TARAFLI İNSANLAR DESEN FANATİKLİK DEN KÖR OLMUŞ DAHA TÜRKİYE LİGİNİ İZLEYEN VAR MI ?
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  • GEÇ:
    bu ve bunun gibi insanları birbirine düşürücü şahıslardan nefret ediyorum fanatiklik ve partizanlık günümüz Türkiye sinin yarası. . .
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