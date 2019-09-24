Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. Derbiyi izlemenin bedeli 200 ile 1500 lira arasında değişiyor.

24.09.2019 15:12
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa çıkarılacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Türk Telekom Stadı'nda cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, "passo.com.tr" ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulacak.

BİLET SATIŞI YARIN SAAT 11'DE BAŞLAYACAK

Bilet satışları, yarın saat 11.00'den itibaren GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olacak. 26 Eylül Perşembe günü sadece GS logolu passolig kartlarına satışı yapılacak biletleri, 27 Eylül Cuma günü ise Fenerbahçe kartı dışında tüm passolig kart sahipleri temin edebilecek.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1.500 lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.200 lira

Kategori 5: 1.000 lira

Kategori 6: 800 lira

Kategori 7: 600 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 225 lira

Kategori 11: 200 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 200 lira

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YORUMLAR (7)

  • ERENDERDİÇOK:
    İki takımda mutlak sıkıntılar var sonucu önceden tahmin edebilmek güç dünyanın zor sayılı derbilerinden dostça güzel seyir zevki üstdüzeyde maç olmasını diliyorum. Galatasaray biraz ağırbasıyor kazanacaktır açıkçası gollü bir maç bekliyorum tahmini skorlarım 3_2 veya 4_1 GS. defansında sıkıntılar başgösterirse maç içerisinde enteresan gollü maç izleyebiliriz. Sezon başı iki takımda konum açısından stres yaşamazlar. FB. nin maçın ikinci yarısında etkin futbol sergileyeceğini düşünüyorum.
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  • SADAS:
    galatsaray belhandanın yokluğunda şike bahçeye yenilcektir şuan galasataray bi futbol oynamıyor
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