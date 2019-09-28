Galatasaray, Fenerbahçe derbisine Şampiyonlar Ligi müziğiyle çıktı

28.09.2019 19:35

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken dev maç öncesinde sarı kırmızılılardan ezeli rakiplerine Şampiyonlar Ligi göndermesi geldi.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesinde Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinde Şampiyonlar Ligi müziği çaldı.

Fenerbahçe son olarak 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmişti.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI ANONSU

Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaray sahaya çıkarken, "Huzurlarınızda Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış takımı" anonsu yapıldı.