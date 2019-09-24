Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbi maçı yönetmesi için MHK, Cüneyt Çakır'ı düşünüyor.

24.09.2019 09:54
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor

Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.

Ligin 3. haftasında Başakşehir'in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.

HATALAR EN AZA İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.

Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.

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YORUMLAR (19)

  • TÜRK:
    HALİL UMUT MELER OLMAZ, DÜNKÜ SUAT ARSLANBOĞANIN DURUMUNA DÜŞER, FIRAT YA DA CÜNEYT OLSUN. TARAFSIZ BİRİ OLARAK HAKEMİN KONUŞULMADIĞI DÜNYA DERBİSİ İSTİYORUM.
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  • KORKTUĞU İÇİN GELMEYECEĞİNİ AÇIKLADI:
    AYVA ÇİÇEK AÇMIŞ YAZ MI GELECEK ALİ KOÇ SAMİ YEN STADINA NASIL GELECEK
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  • ULTRASLAN ANADOLU YAKASI:
    İSTER CÜNEYTİ, İSTER FIRATI VERSİNLER , FENERBAHÇEYİ ALİ SAMİ YEN SPOR KOMPLEKSİ TT STADINA GÖMECEZ ARKADAN ATIP TUTMALARI, KORKAKLIK SEBEBİYLE GÖSTERMELİK FAİR PLAY AÇIKLAMALARINI HİÇ BİRİNİ UNUTMADIK. BRUGGEYİ DESTEKLEMELERİNİ UNUTMADIK, SİCİL DİYALOĞUNU UNUTMADIK, ANADOLUNUN GARİBAN TAKIMLARINI KIŞKIRTIP BİLDİRİ REZİLLİĞİNDEKİ FB PARMAĞINI VS. UNUTMADIK. . .
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  • ULTRASLAN ANADOLU YAKASI:
    FENERLİLER BÜYÜK İHTİMALLE CÜNEYT ÇAKIR IN VERİLECEĞİNİ TAHMİN EDİYORLAR ŞİMDİDEN AĞLAMAYA BAŞLADILAR. AMA BENCE DE AĞLAMAYA MAHAL VERMEMEK İÇİN BAŞKA HAKEM VERİLSİN MİSAL FIRAT AYDINUS OLABİLİR CİDDİYİM VALLAHİ DE BİLLAHİ DE. ZATEN TRİBÜNLER BİLENİYOR HER ŞEYE ALİ KOÇ A, ERSUNA , SEMİHE, BELÖZOĞLUNA, JAİLSONA VS.
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  • LEZBİYEN FERU:
    YA CÜNEYT ÇAKIR YA DA FIRAT AYDINUS VERİLİR ÇÜNKÜ KÖTÜNÜN İYİSİ HAKEMLER DÜN SUAT NERDEYSE DAYAK YİYORDU FUTBOLCULARDAN GÖRDÜK BASİRETSİZDİ.
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  • TARAFSIZ OBJEKTİF BİRİSİ:
    EĞER CÜNEYT ÇAKIR VERİLİRSE FENERE GEÇMİŞ OLSUN, FIRAT AYDINUS VE YA ALİ PALABIYIK VERİLİRSE GS YE GEÇMİŞ OLSUN ŞİMDİDEN
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