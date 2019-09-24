Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır düşünülüyor
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan derbi maçı yönetmesi için MHK, Cüneyt Çakır'ı düşünüyor.
Süper Lig'de gözler cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrilirken, karşılaşmada hangi hakemin görev alacağı da merakla bekleniyor.
Ligin 3. haftasında Başakşehir'in 2-1 kazandığı Gençlerbirliği maçındaki kararları ile Başkent ekibinin tepkisini çeken Cüneyt Çakır, 2 haftadır dinlendirilirken, MHK'nin derbide tecrübeli isme görev vermeyi planladığı öğrenildi.
HATALAR EN AZA İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR
Sezonun ilk derbisinde uluslararası alanda da en tecrübeli hakemimiz olan Çakır'ın görevlendirerek, tepkiler en aza indirilmeye çalışılacağı belirtildi.
Ancak, Çakır'a alternatif olarak iki ismin daha yedekte tutulduğu da vurgulandı. Çakır görev almazsa; en güçlü adaylar Halil Umut Meler ile Fırat Aydınus olacak.