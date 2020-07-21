Galatasaray, Fatih Terim'in kulüp personelinin maaşının yüzde 40'ını ödediği iddialarını yalanladı Pandemi döneminde Florya'daki çalışanların maaşlarının ödenemeyen yüzde 40'lık kısmını Fatih Terim cebinden karşılayıp kimsenin mağdur olmasına izin vermediği iddia edilmişti. Galatasaray, çıkan bu haberleri yalanladı.

Pandemi sürecinde 100 milyon TL gelir kaybı yaşayan G.Saray'da futbolculardan ücretlerinde yüzde 15 indirim talep edilirken, kulüp personeli için kısa çalışma ödeneğinden yararlanıldı.

Bu periyotta maaşların yüzde 60'ını devlet, yüzde 40'ını kulüp karşılarken, teknik direktör Fatih Terim büyük bir fedakarlığa imza attığı ve kalan yüzde 40'lık bölümü kendi cebinden ödediği iddia edilmişti.

GALATASARAY'DAN YALANLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü, resmi yayın organlarından bir açıklama yayınladı ve çıkan haberleri yalanladı.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şöyle;

Sabah Gazetesi'ndeki "Florya'nın Babası" başlıklı haberde yer alan, kulübün yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle Florya'daki altyapı çalışanları ve diğer görevlilerin maaşlarının kulüp tarafından karşılanamadığı iddiaları tamamen gerçek dışıdır.

Yönetimimiz göreve geldiği 2018 yılı Ocak ayından bu yana, tüm personellerimizin maaşını gününde ve eksiksiz şekilde yatırmıştır.

Bu hayal ürünü haberin, son dönemde yalanlamak zorunda kaldığımız diğer haberler gibi algı oluşturmaya yönelik çalışmaların bir parçası olduğu açıktır. Camiamızın, Galatasaray'a zarar vermeye yönelik bu tür manipülatif, gerçek dışı haberlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.