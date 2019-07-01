Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın
Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Ever Banega'nın menajeri, İstanbul'a geliyor. Sevilla ile anlaşan Galatasaray'ın bu transferi bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.
Galatasaray, Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor'a imza attırıp, Jimmy Durmaz'ı İstanbul'a getirdikten sonra, Ever Banega'nın transferinde de sona geldi.
SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK
TRT Spor'un haberine göre Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme sonrasında Banega'nın menajeri, son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor.
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