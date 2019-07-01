Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın

Galatasaray, Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor'a imza attırıp, Jimmy Durmaz'ı İstanbul'a getirdikten sonra, Ever Banega'nın transferinde de sona geldi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

TRT Spor'un haberine göre Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme sonrasında Banega'nın menajeri, son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor.