Galatasaray, Ever Banega transferinde mutlu sona yakın

Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Ever Banega'nın menajeri, İstanbul'a geliyor. Sevilla ile anlaşan Galatasaray'ın bu transferi bir kaç gün içinde açıklaması bekleniyor.

Galatasaray, Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor'a imza attırıp, Jimmy Durmazİstanbul'a getirdikten sonra, Ever Banega'nın transferinde de sona geldi.

SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

TRT Spor'un haberine göre Fernando, Sevilla'ya gitmeyi kabul etti. Bu gelişme sonrasında Banega'nın menajeri, son detayları görüşmek için İstanbul'a geliyor.

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