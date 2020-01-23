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Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.

23.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:31
Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı

, 'in sezon sonuna kadar Kayserispor'a 600 bin TL ücretle kiralandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDVgeçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir"


Haber Videosu

: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
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HABER YORUMLARI (2)

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    NİYE LA GECEN SEZON TOPLASAN 6 MAÇ OYNAMAYAN ELİF ELMASI 19 MİLYONA VERDİNİZ TFF KANDIRDINIZ 600 BİN Mİ KOYDU SANA
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