Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Hes Kablo Kayserispor'a kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Emre Taşdemir'in sezon sonuna kadar Kayserispor'a 600 bin TL ücretle kiralandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray Kulübü'nün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel Futbolcumuz Emre Taşdemir'in 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Kayserispor Kulübü Derneği'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Kayserispor Kulübü Derneği Şirketimize net 600.000 TL+KDVgeçici transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca kiralama süresi boyunca oyuncunun tüm ücretleri Kayserispor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir"
Haber Videosu: Galatasaray, Emre Taşdemir'i Kayserispor'a kiraladı
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600.000 kim verir buna ancak tffyi ve devleti kandırırsınızCevap Yaz Yayından Kaldır
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