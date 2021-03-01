Galatasaray, El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng'i kadrosuna katmak istiyor

Mostafa Mohamed'i Zamalek'ten transfer eden Galatasaray, şimdi de Zamalek'in ezeli rakibi El Ehli'nin yıldızı Aliou Dieng ile ilgileniyor.

5 MİLYON EUROLUK TEKLİF YAPILDI

Mısır'dan Cairo24'ün haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki Malili orta saha için 5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ayrıca, Dieng'e de 4 yıllık sözleşme teklif edildi. Haberin detayında, Galatasaray'ın uzun süredir Dieng'i izlediği ve bu transfere öncelik tanıdığı da kaydedildi. Ayrıca, Malili futbolcuya cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi.

El Ehli, 23 yaşındaki Malili defansif ota saha oyuncusu Aliou Dieng'i 1.1 milyon euro bonservisle Cezayir kulübü MC Alger'den transfer etti. Dieng, bu sezon 17 kez El Ehli forması giydi ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.