: Galatasaray e-spor takımı, Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'nden ihraç edildi

30.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:29

Galatasaray e-spor takımının geciken oyuncu ve koç ücretlerini tamamlamaması sebebiyle Vodafone Free Zone Şampiyonluk Ligi'ne katılım hakkının 2020 Kış sezonu süresince askıya alındığı belirtildi.

League of Legends yapımcısı Riot Games'ten yapılan açıklamada Galatasaray e-spor takımının turnuvadan ihraç edildiği belirtilirken kararın alınmasındaki etkenin 'Ligin profesyonellik standartlarının korunması' olduğu belirtildi. Riot Games'in ligden ihraç etme konusunda oyuncu ve koçlara ödenmesi gereken ücretleri takip ettiği ve kararın takım ayırmaksızın herkes için geçerli olduğu belirtildi.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI TANINDI

Bu gelişmenin ardından Riot Games'in Galatasaray e-spor adına mücadele eden takım koçu ve oyuncularına sözleşmelerini tek taraflı fesih etme hakkı tanıdığı da ifade edildi.

Son olarak Riot Games gelişmelere göre aldıkları kararda değişiklik gösterilebileceğini de kamuoyuyla paylaştı.

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